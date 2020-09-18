Напомним, из-за пандемии коронавируса матчи проходили без болельщиков. В новом сезоне было разрешено допускать на арены 50% зрителей от общей вместимости.
"Ак Барс Арена" вмещает в себя более 45 тысяч зрителей. На нем свои домашние игры проводит "Рубин".
Источник: РИА Новости
Арены в Татарстане могут заполняться на 70% от общей вместимости
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что спортивные арены в республике смогут заполнять на 70% от общей вместимости.
Фото: © ФК "Рубин"
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