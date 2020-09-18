— Сейчас "Динамо" нужен опытный тренер. Но в чем уверен: с таким составом "Динамо" не спасут ни Бердыев, ни Клопп, ни Пеп Гвардиола! — рассказал Ловчев в интервью "Советскому спорту".
Такое мнение Ловчев высказал на фоне слухов об увольнении действующего тренера москвичей Кирилла Новикова и возможного назначения Курбана Бердываева, Дмитрия Парфёнова, Желько Бувача или Юрия Сёмина.
Ловчев: с таким составом "Динамо" не спасут ни Бердыев, ни Клопп, ни Пеп Гвардиола
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение "Динамо" от тбилисского "Локомотива" (1:2) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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