37-летний Асильдаров — о возобновлении карьеры в "Анжи": мысль возобновить карьеру пришла президенту и тренеру

Нападающий "Анжи" Шамиль Асильдаров рассказал о решении возобновить карьеру.

Фото: ФК "Анжи"

— Мысль возобновить мою игровую карьеру пришла президенту клуба и главному тренеру. Мы все обсудили, посоветовались, и я решил, что в такой тяжелой для команды ситуации, когда клуб не может заявлять новых футболистов, нужно попробовать помочь, — рассказал футболист в интервью пресс-службе клуба.



Футболист заявил, что он находится в неплохой форме и готов к работе. Форвард рассказал, что уже провёл несколько тренировок с командой, постепенно набирает форму и просто счастлив вновь заниматься любимым делом.



37-летнего Асильдарова дозаявили на текущий сезон в ПФЛ. Он закончил карьеру в июле 2017 года.

