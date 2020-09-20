Встреча, проходившая в Казани, завершилась победой москвичей со счётом 2:0. Ларссон стал автором первого мяча своей команды.
Швед признался, что его впечатлила поддержка болельщиков. В Казань прилетел внушительный десант фанатов москвичей.
"Хочу поблагодарить всех фанатов, которые болели за нас на стадионе! Казалось, что мы играли дома – было прекрасно! Очень рад забить, особенно с правой, что получается у меня нечасто", — сказал Ларссон в видеоролике, который опубликовала пресс-служба "Спартака".
Ларссон: очень рад забить с правой, что получается у меня нечасто
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон поделился эмоциями от победы в матче 8-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
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