Точилин объяснил проблемы новичков ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Точилин оценил влияние зимнего усиления ЦСКА, отметив, что новички пока не дают ожидаемого эффекта.
По мнению специалиста, отдельным игрокам требуется больше времени, чтобы встроиться в командную игру и адаптироваться к новым требованиям.

- У Лусиано не заладилось. Он пока не может добавить тех качеств, о которых все думали. Плюс удаляется. Баринову, как оказалось, тоже нужно больше времени на адаптацию, чтобы перестроиться и найти понимание с новыми партнёрами, - передаёт слова Точилина Legalbet.

Состав московской команды зимой претерпел изменения: к "армейцам" присоединились Дмитрий Баринов и Данила Козлов, также был подписан защитник Матеус Рейс и форвард Лусиано Гонду. В то же время клуб покинул один из лидеров обороны Игорь Дивеев, который продолжил карьеру в "Зените".

На текущий момент ЦСКА имеет в активе 39 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

