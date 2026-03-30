Точилин объяснил проблемы новичков ЦСКА

- У Лусиано не заладилось. Он пока не может добавить тех качеств, о которых все думали. Плюс удаляется. Баринову, как оказалось, тоже нужно больше времени на адаптацию, чтобы перестроиться и найти понимание с новыми партнёрами, - передаёт слова Точилина Legalbet.
Состав московской команды зимой претерпел изменения: к "армейцам" присоединились Дмитрий Баринов и Данила Козлов, также был подписан защитник Матеус Рейс и форвард Лусиано Гонду. В то же время клуб покинул один из лидеров обороны Игорь Дивеев, который продолжил карьеру в "Зените".
На текущий момент ЦСКА имеет в активе 39 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.