Бийол был арендован немецким "Ганновером" на предстоящий сезон с возможностью выкупа.
— У нас были прекрасные два года в команде. Мы втроем с Никсом (Николой Влашичем) всегда были вместе, все свободное время проводили друг с другом. С одной стороны, мне жалко, что он ушел. Но, с другой стороны, я знаю, что для его карьеры это будет шаг вперед, — рассказал футболист в интервью пресс-службе клуба.
21-летний Бийол выступает за ЦСКА с лета 2018 года. За это время словенец провёл за клуб 66 матчей, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.
22-летний Бистрович защищает цвета московского клуба с января того же года. В текущем сезоне хорват забил два гола в пяти матчах чемпионата России.
Бистрович — об уходе Бийола: мне жалко, что он ушел, но для его карьеры это будет шаг вперёд
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался об уходе Яки Бийола в "Ганновер".
Фото: Денис Турин/РПЛ
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