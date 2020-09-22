Актёр Петров: ради шутки я бы вышел на поле в матче РПЛ на 5-10 минут

Российский актёр Александр Петров заявил, что не против выйти на поле в матче чемпионата России, но только ради шутки.

Фото: кадр из фильма "Стрельцов"