— Ради шутки я бы вышел на поле на 5-10 минут, конечно, но исключительно ради шутки, потому что моя профессия другая, я артист и мне кажется, что моя физическая форма сейчас не та, какая была в юности, когда я не курил сигареты и так далее, — рассказал актёр на пресс-конференции, посвященной фильму.
Петров также рассказал, что ещё несколько лет назад, словосочетание "сборная России" вызывала только смех и шутки, а сейчас к сборной относятся серьезнее. Он считает, что в России большая проблема с полями, в частности, в его родном городе Переславле-Залесском.
Александр Петров сыграл Эдуарда Стрельцова в биографическом фильме "Стрельцов".
Актёр Петров: ради шутки я бы вышел на поле в матче РПЛ на 5-10 минут
Российский актёр Александр Петров заявил, что не против выйти на поле в матче чемпионата России, но только ради шутки.
Фото: кадр из фильма "Стрельцов"
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