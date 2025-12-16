Орлов заявил, что на Украине футболисты техничнее, чем в России

По мнению Орлова, в Украине больше игроков высокого уровня.
"После СССР мы пошли таким путем, что государство поддерживает команды, а на Украине все команды стали частными. Вначале они мало зарабатывали. А вот киевское "Динамо" и "Шахтер" имеют условия, как у "Зенита" и "Спартака".
Я сам из Харькова. Украинский футбол такой, что ребята там более техничные в работе с мячом. Сейчас все они в каждом клубе замечательно играют. Защитник Забарный играет в "ПСЖ"! У нас таких по уровню игроков нет", — передает слова Орлова Sport24.
Ранее Геннадий Орлов высказал мнением о том, что сборная Украины сильнее российской. В рейтинге ФИФА украинская национальная команда располагается на 28-м месте, сборная России занимает 33-ю строчку.
Российские клубы и сборные не принимают участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил российских и украинских футболистов.
Фото: ФК "Зенит"