"ЦСКА - один из топ-клубов РПЛ. Соперник очень сильный, нас ждет огненный матч в воскресенье. Команда качественно укрепилась: пришли несколько атакующих футболистов. Думаю, теперь ЦСКА сделает больший акцент на нападение", - сказал Живоглядов.
Поединок ЦСКА - "Локомотив" состоится 27 сентября. Начало - в 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Живоглядов в составе "Локомотива" провел 5 матчей.
Источник: Чемпионат
Живоглядов: нас ждет огненный матч с ЦСКА
Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
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