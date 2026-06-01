Соболев: получил удовольствие, выиграв конкуренцию у Дурана, чья стоимость оценивается в 70 млн евро

И, конечно, это интересно было сделать в соперничестве с человеком, чья трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро. Получил от этого удовольствие", - сказал Соболев.
Колумбийский форвард Джон Дуран перешел в "Зенит" минувшей зимой на правах аренды из саудовского клуба "Аль-Наср". В составе петербургской команды 22-летний Дуран принял участие в 9 матчах и отметился двумя забитыми голами, оба раза отличившись с пенальти.
После прихода Дурана российский нападающий Александр Соболев записал на свой счет 8 забитых мячей и одну результативную передачу в весенней части минувшего сезона.
