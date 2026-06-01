"Такого состава нет ни у кого". Мор назвал главного фаворита чемпионата мира

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор поделился мнением на счет главного фаворита ЧМ-2026.

Фото: Getty Images

"Франция — главный фаворит турнира. Такого состава нет ни у кого. Сильные футболисты есть во всех линиях, но выделяется нападение.

У них даже перебор звездных нападающих: Мбаппе, Олисе, Тюрам, Дембеле, Баркола, Дуэ. Как им всем место найти… Выбор сумасшедший", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".Напомним, в двух последних розыгрышах чемпионатов мира сборная Франции дважды доходила до финала. В 2018 году французы завоевали золотые медали, а спустя четыре года финишировали вторыми, получив серебро.На групповом этапе мундиаля, который пройдет этим летом в США, Канаде и Мексике, команда Дидье Дешама сыграет против сборных Сенегала, Норвегии и Ирака.