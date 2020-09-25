27-летний хавбек имеет предложение от "Локомотива", но взял паузу 5 дней для принятия решения. Также в услугах игрока заинтересован "Краснодар".
Как отмечает источник, Кузяев хочет перейти в европейский клуб, однако не получается ни с кем оформить сделку.
Источник: РБ-Спорт
Кузяев даст ответ "Локомотиву" через пять дней
Полузащитник Далер Кузяев еще не определился с новой командой.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
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