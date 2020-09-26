Червиченко: не могу сказать, что питерцы выглядят сегодня сильнее "красно-белых"

- Об игре:
Немного скучновато. "Спартак" в последнее время прямо шёл вверх, поэтому я ожидал, что на набранной скорости они снесут "Тамбов". Но москвичи смотрелись уныло и сегодня не заслуживали победы. Но бывает такие дни, когда всё залетает и получаешь 3 очка на ровном месте. У тамбовчан было несколько моментов, но в них игроки этой команды показывали просто высший уровень колхозного футбола. Один только Обухов дважды мог забивать, и я не понимаю как игрок не реализует такие моменты и продолжает оставаться футболистом РПЛ. Таказов весь матч пытался всё "привезти", и в концовке всё-таки "привёз". Ну и вратарь... это нечто! Он до этого не играл, видимо, и после этого не будет играть. Будь Рыжиков в воротах - второй мяч точно бы не влетел.
- О результативности Айртона в последнее время:
Он неплохо играет, хорошо сквозит и опасно атакует, но второй его мяч сегодня - случайность, которую Рыжиков бы не допустил. Да и в первом не факт, что получилось бы забить, стой у "Тамбова" в воротах человек, который умел бы прыгать.
- О дебюте Кокорина в стартовом составе "Спартака":
Он молодец, поскольку делает всё так, как я говорил и прогнозировал. Один эпизод, а всё остальное время - хождение вразвалочку по полю. Я не знаю зачем его подписали, считаю, что любой игрок атаки "Спартака" сегодня лучше, чем Кокорин.
- О предстоящем матче "Спартак" - "Зенит":
Не могу сказать, что питерцы выглядят сегодня сильнее "красно-белых". На мой взгляд, если не брать в расчёт сегодняшний матч, "Спартак" выглядел свежее, интереснее, более настырно, они атакуют, давят, прессингуют... а "Зенит" выглядит тяжело, не разогнались что ли... в целом, полагаю, сегодня все лидеры РПЛ примерно на одном уровне, но "Спартак" ещё имеет преимущество не участия в еврокубках.
Однако при этом именно в матчах против питерцев "Спартак" будто теряется, поэтому я бы поставил на победу "Зенита". Из-за ментальных проблем "красно-белых" в матчах против этого соперника я бы поставил на класс питерцев.
Червиченко: не могу сказать, что питерцы выглядят сегодня сильнее "красно-белых"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" с "Тамбовом" (2:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: ftbl.ru
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