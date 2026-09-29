Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
1 - 1 1 1
Фарерские островаЗавершен
Финляндия
0 - 0 0 0
БеларусьЗавершен
Словакия
2 - 1 2 1
КазахстанЗавершен
Шотландия
0 - 3 0 3
ШвейцарияЗавершен
Чехия
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Люксембург
0 - 3 0 3
ИсландияЗавершен
Болгария
0 - 0 0 0
ЭстонияЗавершен
Испания
4 - 1 4 1
ХорватияЗавершен
Сан-Марино
0 - 3 0 3
АлбанияЗавершен
Словения
2 - 0 2 0
Северная МакедонияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
2 - 0 2 0
ИранЗавершен

Ромуло: в Бразилии трудно смотреть матчи "Спартака", но за результатами я слежу

Экс-игрок "Спартака" Ромуло поделился мнением о выступлении московского клуба в последние сезоны.
Фото: ФК "Спартак"
Бразилец признался, что продолжает следить за результатами команды, несмотря на то что сейчас находится на родине.

- Всё ещё слежу за результатами "Спартака". Постоянно смотрю, как команда сыграла, какое место занимает.

В Бразилии трудно смотреть матчи, но за результатами я слежу пристально. Знаю, что в прошлом сезоне "Спартак" завоевал Кубок, однако клуб уже почти 10 лет не выигрывает чемпионат - это грустно. Хотя выиграть чемпионат России - это далеко не так просто, - передаёт слова Ромуло "Матч ТВ".

"Спартак" после девяти туров занимает четвёртое место в таблице РПЛ. Следующий матч команда Хуана Карседо проведёт 10 октября в гостях против "Крыльев Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится