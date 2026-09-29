Ромуло: в Бразилии трудно смотреть матчи "Спартака", но за результатами я слежу

- Всё ещё слежу за результатами "Спартака". Постоянно смотрю, как команда сыграла, какое место занимает.
В Бразилии трудно смотреть матчи, но за результатами я слежу пристально. Знаю, что в прошлом сезоне "Спартак" завоевал Кубок, однако клуб уже почти 10 лет не выигрывает чемпионат - это грустно. Хотя выиграть чемпионат России - это далеко не так просто, - передаёт слова Ромуло "Матч ТВ".
"Спартак" после девяти туров занимает четвёртое место в таблице РПЛ. Следующий матч команда Хуана Карседо проведёт 10 октября в гостях против "Крыльев Советов".