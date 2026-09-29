Экс-игрок "Спартака" - о Вагнере Лаве: на поле мы были врагами, а в жизни - большими друзьями

- Вагнер - мой большой друг. Я был рад разделить с ним этот праздник в его честь. Думаю, все помнят, как Вагнер играл в России и сколько всего он сделал для ЦСКА и российского футбола.
На поле мы были врагами, а в жизни - большими друзьями. Поэтому я получил наслаждение от приезда сюда, - цитирует Ромуло "Матч ТВ".
26 сентября на "ВЭБ Арене" состоялся прощальный матч 42-летнего Вагнера Лава. В игре между "Друзьями Вагнера Лава" и "Легендами ЦСКА" была зафиксирована ничья 3:3, а сам бразилец отличился по разу за каждую команду.