- Я мало что знал о стране. Представлял себе, конечно, довольно страшную картину - сильные, здоровые мужики, везде все курят, очень холодно... К счастью, люди здесь очень добрые, и тут совсем не холодно. Сейчас, по крайней мере.
Мои родные очень переживали, потому что я ехал сюда один, и они тоже не знали о Ростове практически ничего. Мы разговариваем по телефону каждый день. Надеюсь, когда позволит ситуация, смогу привезти их в Ростов, - цитирует Хасимото "СЭ".
В текущем сезоне РПЛ 27-летний Хасимото в составе "Ростова" провел 7 матчей и забил 4 мяча. Ранее японец выступал за "Токио". В 2019 году хавбек провел за японский клуб 34 матча и забил 3 гола. Таким образом, за 7 встреч в России Хасимото забил больше, чем за весь сезон в Японии.
Подопечные Карпина занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В следующем матче "Ростов" сыграет на выезде с "Сочи". Поединок состоится 4 октября.
Хавбек "Ростова" Хасимото: мало что знал о России. Представлял довольно страшную картину
Японский полузащитник "Ростова" Кэнто Хасимото рассказал, что думал о России до переезда.
Фото: kento_hashimoto_18 / Instagram
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