— Серьезно рассчитываем на обоих этих игроков. Рассказов — крайний защитник, его способности и навыки достаточно хорошо известны. Надеемся на его особую мотивацию, он родился и вырос в Тульской области.
То же самое можно сказать и о Ломовицком в том смысле, что он отлично знаком нам и болельщикам по прошлому сезону. Тульский "Арсенал" и его дом тоже, — рассказал Аджоев в интервью Sport24.
22-летний Ломовицкий начинал текущий сезон на правах аренды в подмосковных "Химках", но по обоюдному согласию сторон она была прервана. Сообщается, что у футболиста конфликт с новым наставником команды Игорем Черевченко.
22-летний Рассказов в текущем сезоне ни разу не выходил на поле в матчах чемпионата России за "Спартак", но провёл одну игру в ФНЛ за "Спартак-2".
Напомним, оба игрока были арендованы до конца сезона.
Аджоев: тульский "Арсенал" — дом для Рассказова и Ломовицкого
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал аренду футболистов "Спартака" Николая Рассказова и Александра Ломовицкого.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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