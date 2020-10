Наставник "Ротора" Хацкевич пропустит игру с "Уфой" из-за плохого самочувствия

View this post on Instagram

«Ротор» отправился в Уфу ? Сегодня днем сине-голубые из Международного аэропорта Волгоград вылетели на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021. ? К команде присоединились несколько игроков, которые получили второй подряд отрицательный результат теста на наличие коронавирусной инфекции. ? Главный тренер команды Александр Хацкевич не сможет принять участие в матче. В день вылета наставник почувствовал себя плохо, у него повышенное давление. Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Максим Шацких. ? Завтра «Ротору» предстоит встретиться с футбольным клубом «Уфа». Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» (ул. Комарова, 9, Уфа). Стартовый свисток в 15:00 (время волгоградское).