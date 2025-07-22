"Матеус очень расстроен", - передает слова агента "СЭ".
Напомним, ранее стало известно о том, что новичок московского ЦСКА полузащитник Матеус Алвес получил вызов в молодежную сборную Бразилии. Однако директор по коммуникациям "армейцев" Кирилл Брейдо сообщил, что в общих интересах клуба и игрока, если он останется в расположении красно-синих, чтобы скорее адаптироваться к новой команде.
Агент - о решении ЦСКА не отпускать Алвеса в сборную Бразилии: Матеус очень расстроен
Агент хавбека ЦСКА Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго сообщил, как его клиент отреагировал на решение клуба не отпускать его в молодежную сборную Бразилии.
Фото: ПФК ЦСКА