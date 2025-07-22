По информации источника, осенью прошлого года "Крылья Советов" заплатили "Зениту" 200 млн рублей за трансфер нападающего Ивана Сергеева. Сообщается, что по условиям сделки, петербуржцы должны были получить 50% от чистой прибыли с последующей продажи игрока.
Отмечается, что переход Сергеева в стан московского "Динамо" этим летом обошелся бело-голубым в 360 млн рублей. Таким образом самарцы получили за футболиста 280 миллионов, а "Зенит" – 80.
Напомним, о трансфере Сергеева в "Динамо" было официально объявлено 4 июля. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано по схеме "3+1".
Источник: Sport24
Источник: "Зенит" получил 80 млн рублей за трансфер Сергеева в "Динамо"
"Зенит" заработал на переходе своего бывшего игрока Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Динамо"