"Все будет. Не все складывается как хотелось бы, к сожалению. Ведем переговоры, в самое ближайшее время должны быть оформлены трансферы. Есть желание усилиться, есть деньги, поэтому усиляться мы будем", - цитирует Морозова "Матч ТВ".
Напомним, в это летнее трансферное окно состав тольяттинского "Акрона" пополнили экс-голкипер воронежского "Факела" Виталий Гудиев и полузащитник московского "Торпедо" Хетаг Хосонов.
В первом туре Российской Премьер-Лиги "Акрон" принимал на своем поле самарские "Крылья Советов". Встреча проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась боевой ничьей - 1:1.
"Все будет". В "Акроне" сообщили, что в ближайшее время клуб оформит ряд трансферов
Учредитель "Акрона" Павел Морозов рассказал, что клуб близок к приобретению ряда футболистов.
Фото: ФК "Акрон"