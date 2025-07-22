"Аббос улетел на прохождение медобследования для осуществления перехода. Медобследование стартует завтра, пока клубы занимаются оформлением сделки", - цитирует Брейдо "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 21 июля, атакующий полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев не попал в заявку на гостевую игру против "Оренбурга" в рамках 1-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе "Газовик" и завершилась нулевой ничьей.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что 21-летний хавбек сборной Узбекистана провалил медицинское освидетельствование и не перейдет в турецкий "Истанбул Башакшехир".
"Медобследование стартует завтра". В ЦСКА подтвердили, что Файзуллаев отправился в Турцию
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что хавбек Аббосбек Файзуллаев вылетел в расположение клуба "Истанбул Башакшехир".
Фото: ПФК ЦСКА