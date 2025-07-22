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В "Зените" подтвердили уход полузащитника Ахметова в аренду

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что хавбек Ильзат Ахметов отправится в аренду в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Зенит"
"Действительно ли Ильзат Ахметов переходит в "Крылья Советов" на правах аренды? Действительно", - приводит слова Медведева "СЭ".

Ильзат Ахметов, играющий на позиции атакующего полузащитника, присоединился к "Зениту" в январе прошлого года, перейдя из "Краснодара". Контракт 27-летнего футболиста с петербургским клубом действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 5 матчах РПЛ и 10 играх Кубка России, провел на поле суммарно 603 минуты и не отметился результативными действиями.

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