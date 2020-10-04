Защитник "Уотфорда" Фемения интересен "Спартаку"

Спартак " проявляет интерес к защитнику "Уотфорда" Кико Фемении.

Фото: ФК "Уотфорд"

По информации источника, игрок почти наверняка останется в "Уотфорде", несмотря на интерес со стороны московского клуба. За 29-летним защитником также наблюдают клубы испанского чемпионата.



В минувшем сезоне АПЛ Фемения провел 28 матчей и сделал 1 результативную передачу.



Источник: "твиттер" журналиста Адама Левенталя