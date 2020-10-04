По информации источника, игрок почти наверняка останется в "Уотфорде", несмотря на интерес со стороны московского клуба. За 29-летним защитником также наблюдают клубы испанского чемпионата.
В минувшем сезоне АПЛ Фемения провел 28 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Источник: "твиттер" журналиста Адама Левенталя
Защитник "Уотфорда" Фемения интересен "Спартаку"
"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Уотфорда" Кико Фемении.
Фото: ФК "Уотфорд"
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