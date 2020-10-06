Юрганов из "Сочи" перешел в "Балтику"

Защитник "Сочи" Игорь Юрганов до конца нынешнего сезона будет выступать за "Балтику".

Игорь Юрганов отправляется в аренду до конца сезона в футбольный клуб «Балтика», играющий в ФНЛ.

26-летний защитник выступает за сочинцев уже третий год.



Мы желаем Игорю удачи в Калининграде и ждем возвращения домой в Сочи уже следующим летом! pic.twitter.com/DCDiPV5Fl9 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) October 7, 2020

26-летний футболист перешел в калининградский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне РПЛ Юрганов не провел ни одного матча за "Сочи"."Балтика" после 13-и туров с 22 очками занимает 8 место в первенстве Футбольной национальной лиги.Источник: "твиттер" ФК "Сочи"