Юрганов из "Сочи" перешел в "Балтику"

Игорь Юрганов отправляется в аренду до конца сезона в футбольный клуб «Балтика», играющий в ФНЛ.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) October 7, 2020
26-летний защитник выступает за сочинцев уже третий год.
Мы желаем Игорю удачи в Калининграде и ждем возвращения домой в Сочи уже следующим летом! pic.twitter.com/DCDiPV5Fl9
26-летний футболист перешел в калининградский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне РПЛ Юрганов не провел ни одного матча за "Сочи".
"Балтика" после 13-и туров с 22 очками занимает 8 место в первенстве Футбольной национальной лиги.
Источник: "твиттер" ФК "Сочи"