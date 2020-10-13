- Играем сейчас с Артемом в FIFA на приставке. Вот буквально за пять минут до вашего интервью он от меня вышел. Проиграл 580 тысяч отжиманий. Серьезно. Не знаю, как он теперь будет долг отдавать. Ну, может, со временем подкачается маленько, - цитирует Соболева "Российская газета".
32-летний Артем Дзюба дебютировал в составе сборной России в ноябре 2011 года. Провел за нее 45 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 14 результативных передач.
23-летний Александр Соболев впервые вышел на поле в футболке национальной команды 8 октября в товарищеском матче со Швецией (1:2), провел на поле один тайм и забил дебютный гол за сборную.
Соболев: Дзюба проиграл мне 580 тыс. отжиманий. Не знаю, как он будет долг отдавать
Нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев рассказал о нынешних отношениях с капитаном национальной команды Артемом Дзюбой.
Фото: РФС
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