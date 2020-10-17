— Оздоеву, Дзюбе и Жиркову дали отдохнуть, потому что они получили большие нагрузки в сборной. Круговой хорошо смотрелся в атаке, но в обороне немного тонус потерял. Так что дали по 45 минут Круговому и Мостовому, чтобы оба были в тонусе, — цитирует специалиста Sport24.
Голами в составе "Зенита" в матче с "Сочи" отметились Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос.
Артём Дзюба появился на поле на 66 минуте, Магомед Оздоев — на 69-й. Юрий Жирков участия в матче не принимал.
Победа позволила питерцам набрать 24 очка после 11 туров и выйти на единоличное первое место. У идущего вторым "Спартака" 21 очко и матч в запасе.
20 октября "Зенит" начнёт Лигу чемпионов домашней игрой с "Брюгге".
Семак рассказал, почему Жирков, Дзюба и Оздоев не вышли в стартовом составе в матче с "Сочи"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему некоторые лидеры команды остались в запасе в игре с "Сочи" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"
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