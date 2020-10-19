Евсеев: Тедеско и Конте играют в похожий футбол, поэтому Мозес подходит "Спартаку"

Экс-тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился мнением о переходе полузащитника Виктора Мозеса в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Если такие игроки будут к нам приезжать, то это будет плюс. Считаю, что это заслуга Газизова. Мозес играл в "Челси" у Конте, потом за "Интер" тоже с Конте.

Может быть, тренер "свой", но Тедеско играет в такой же футбол. Примерно такое же хочет видеть на поле. Поэтому Мозес подходит "Спартаку", - сказал Евсеев в эфире программы "8-16".

Напомним, что до перехода в московский клуб Мозес выступал в "Челси" и "Интере". В обоих клубах на тот момент тренировал итальянский специалист Антонио Конте.

Нигериец перешел в "Спартак" на правах аренды из лондонского "Челси". В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против "Химок" Мозес дебютировал в составе красно-белых, проведя на поле 36 минут.

"Спартак" после 11-и туров в чемпионате России имеет 24 очка и делит первую строчку в турнирной таблице с петербургским "Зенитом".

21 октября красно-белые проведут гостевой матч против "Енисея" в рамках группового этапа элитного раунда Кубка России. Начало встречи - в 15:00 по Москве.

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Теги: Евсеев Тедеско Конте Спартак Мозес
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