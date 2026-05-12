Как сообщает Metaratings, оба клуба рассматривают возможность подписания 21-летнего вратаря летом 2026 года, однако до предметных переговоров дело пока не дошло.
Футболист является воспитанником петербургского клуба, но ранее отмечал, что не рассчитывает на возвращение в "Зенит". Также у сине-бело-голубых нет права первоочередного выкупа игрока, поскольку он переходил в "Сочи" свободным агентом.
В нынешнем сезоне вратарь провёл 19 матчей во всех турнирах, пропустил 39 мячей и трижды сыграл на ноль. По итогам сезона "Сочи" покинул РПЛ.
"Зенит" и "Спартак" следят за вратарём "Сочи" - источник
