Главный тренер "Рубина" признал превосходство "Спартака"

Рулевой "Рубина" Франк Артига подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ против "Спартака" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
Специалист признал, что красно-белые выглядели сильнее по ходу встречи и превзошли его команду в скорости и качестве игры.

- Следует признать, что "Спартак" был сильнее. Все 90 минут он действовал лучше, был быстрее в игровых действиях, показывал высокое исполнительское мастерство. Нам не удалось показать ту решимость, что была у "Спартака", особенно в первом тайме, - передаёт слова Артиги "Матч ТВ".


Тренер также отметил, что после перерыва казанцы стали действовать агрессивнее, но забитого мяча в концовке оказалось недостаточно.

После 29 туров "Рубин" с 42 очками располагается на седьмой позиции в таблице РПЛ. В заключительном туре команда сыграет дома против "Пари НН".

