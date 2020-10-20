На стадионе "Уфы" продолжает действовать зрительская квота 50%

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов дал комментарий о максимальной допустимой посещаемости на домашних матчах клуба из Башкортостана.

Фото: "Горобзор"