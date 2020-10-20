Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов сообщил СМИ, что новые меры, предпринятые руководством республики в целях борьбы с угрозой распространения коронавируса, на посещаемость домашних матчей клуба не повлияют.
- На данный момент у нас в регионе и, соответственно, на матчах "Уфы" максимально допустимая квота - 50% с учетом соблюдения социальной дистанции. Понятно, что ситуация непростая, но я, как член оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии, считаю, что на данном этапе не имеет смысла сокращать посещаемость до нуля. Матчи проходят на открытом воздухе и при соблюдении всех правил риск заразиться низок. Даже если квота будет снижена, то посещаемость хотя бы в 2-3 тысячи должна остаться, - передает слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".
"Уфа" набрала 6 очков после 11 матчей чемпионата России и занимает текущее 15 место, находясь в зоне прямого вылета. Тур назад в команде поменялся главный тренер - на смену Вадиму Евсееву пришел Рашид Рахимов. Посещаемость на последнем домашнем матче "Уфы" против "Ротора" (0:0) составила 5247 человек. Следующий матч команда проведет на выезде против "Ахмата" 25 октября.
На стадионе "Уфы" продолжает действовать зрительская квота 50%
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов дал комментарий о максимальной допустимой посещаемости на домашних матчах клуба из Башкортостана.
Фото: "Горобзор"
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