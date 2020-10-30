— Когда ты находишься в "Спартаке" и раз за разом происходят непонятные решения, такие мысли возникают. Мы старались играть в свой футбол, но некоторые моменты были не в нашу пользу, — цитирует футболиста Sport24.
22-летний Рассказов арендован тульским "Арсеналом" у "Спартака" на год. В текущем сезоне защитник провёл два матча в Тинькофф Российской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
"Спартак" после 12-туров набрал 27 очков и лидирует в таблице.
Рассказов высказался по поводу возможного заговора против "Спартака"
Защитник тульского "Арсенала" Николай Рассказов, арендованный у "Спартака", рассказал, верит ли в заговор против красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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