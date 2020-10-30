Прибывшие сотрудники полиции задержали 35 человек. Сейчас они все доставлены в ОВД "Покровское Стрешнево". Чем в этот раз оказались недовольны строители - пока непонятно.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Рабочие устроили массовую драку на стройке Федуна в Тушино
Несколько сотен рабочих устроили массовую драку на стройке ЖК "Тушино-2018", принадлежащем владельцу "Спартака" Леониду Федуну.
Фото: телеграм-канал "Мутко против"
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