"Игрока "Ростова" не следовало удалять в матче со "Спартаком". Там не было даже нарушения правил, Соболев симулировал", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Спартака" и "Ростова" завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету полузащитника Павла Мамаева. Ассистировал ему бывший игрок красно-белых Роман Еременко.
Судья Федотов: удалять игрока "Ростова" не следовало, Соболев симулировал
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением об эпизоде с удалением защитника "Ростова" Денниса Хаджикадунича в матче со "Спартаком" в 13-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images
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