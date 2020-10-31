"Спартак" - незачет! "Ростов" заслужил победный счет. Оценки центрального матча 13-го тура

"Спартак"
Максименко - 3.0. Единственный удар в створ не отбил. В остальном особо сложных задач "Ростов" перед ним не ставил.
Кутепов - 2.0, Джикия - 3.5, Жиго - 2.5, Айртон - 3.0, Мозес - 2.5, Ещенко - б/о. Кутепов два раза грубо ошибся при передачах на своей половине поля, и именно это запомнится больше, чем, например, 2 выноса, 1 перехват и заблокированный удар Полоза. Игра Илья сегодня - повод для Тедеско и дальше делать выбор в пользу Маслова, который пропустил этот тур из-за дисквалификации. Мозес не смог оказать сопротивление Пояркову и дал ему забросить мяч в штрафную в голевой атаке. В наступлении Виктор тоже не блистал. Нигериец по-прежнему вряд ли соответствует ожиданиям болельщикам "Спартака".
Жиго упустил Мамаева в эпизоде с пропущенным голом, имеет наибольший процент проигранных единоборств (31%) и наибольшее количество фолов (3) среди тройки защитников "красно-белых". Джикия, например, ни разу не нарушил правила и уступил лишь в 2 единоборствах из 13. Впрочем, у Георгия было больше неточных передач (12) и не было ни одного перехвата. Айртон временами неплохо накручивал на фланге Козлова, но все-таки к по-настоящему опасным моментам это не привело.
Зобнин - 2.5, Крал - 2.5, Бакаев - 1.0, Урунов - б/о, Умяров - б/о. Бакаев провалил матч с "Ростовом". За 45 минут он 4 раза нарушил правила (больше всех в команде), проиграл 8 единоборств из 9 и не сделал ни одной обостряющей передачи. Неудивительно, что его заменили в перерыве. Зобнин и Крал были несколько лучше, но все равно сыграли явно ниже своих возможностей. У Романа 2 неточных удара, 13 проигранных единоборств, 3 перехвата и 3 заработанных фола. У Алекса 18 неточных передач, 1 неудачная попытка отдать ключевой пас, 1 перехват и ни одного отбора. Урунов вышел на поле на 80-й минуте, но из-за повреждения ушел уже на 85-й. Умяров неплохо провел доверенный ему отрезок, но из его забросов в штрафную пользы не вышло.
Понсе - 2.0, Ларссон - 2.0, Соболев - 3.0, Кокорин - 1.5. Соболев неплохо оживил игру "Спартака" во втором тайме, нанес 2 удара, один из которых был очень опасным, и активными действиями вкупе с криком помог Мешкову найти повод дать вторую желтую карточку Хаджикадуничу. Остальные три форварда "красно-белых" не могут записать себе в актив практически ничего. Ларссон однажды попал в створ, но без особой угрозы. Понсе в первом тайме неплохо пробил головой. Кокорин же отличился разве что 6 точными пасами из 8.
"Ростов"
Песьяков - 3.5. С двумя ударами в створ своих ворот справился без особых проблем, хорошо играл кулаками на выходе. Из минусов - ошибка на последних минутах, когда вместо того, чтобы выбить мяч по традиции кулаками, Песьяков решил забрать его в руки и не смог это сделать.
Козлов - 3.0, Осипенко - 3.0, Поярков - 3.5, Хаджикадунич - 3.5, Терентьев - б/о. Козлов позволял Айртону обыгрывать себя и совершать проходы по флангу. Поярков на противоположном краю против Мозеса сыграл надежнее. Да и вообще Николай принял активное участие в голевой атаке "Ростова". Осипенко допустил грубую ошибку в начале второго тайма и позволил Соболев создать опасный момент и нанести опасный удар. Хотя в остальном был неплох, в частности, сделав 5 перехватов и 16 выносов (лучшие показатели в команде). Хаджикадунич получил две желтых карточки, но здесь скорее вопросы не к нему, а к Мешкову. По игре Деннис наиграл на хороший балл. В числе прочего у него 6 выигранных верховых единоборств, 2 перехвата, 1 отбор и 7 выносов.
Глебов - 4.0, Мамаев - 4.0, Хашимото - 3.0, Еременко - 3.5, Полоз - 2.5, Гигович - 3.0, Алеесами - б/о. Глебов провел очень хороший матч. Игроки "Спартака" сфолили на нем 7 раз - невероятный показатель. Помимо этого, сам Данил сделал 3 отбора, 2 перехвата, выиграл 12 единоборств из 19 и нанес 2 удара по воротам Максименко. А еще у него лишь 5 неточных передач из 32.
Мамаев забил победный гол, и в это сегодня, безусловно, его главный успех. Еременко отдал голевую передачу, и это уже его главный успех. В целом же и Павел, и Роман имеют повод был не до конца довольными своей сегодняшней игрой. Хашимото отметился тремя отборами, тремя совершенными и тремя заработанными фолами. Полоз зачастую терялся в прошедшей встрече и не особо помогал своей команде обострять ситуацию на чужой половине поля. Гигович за вторую половину второго тайма 13 раз коснулся мяча, сделал 4 передачи, 3 из которых были точными, выиграл 2 единоборства из 3 и получил желтую карточку.
Алмквист - 2.5, Сохиев - б/о, Обухов - б/о. Свой единственный удар Алмквист нанес на второй минуте матча, да и тот был неточным. В оставшееся время швед старательно участвовал в прессинге, трижды фолил, однажды залез в офсайд и выиграл лишь 4 единоборства из 17. Сохиев вышел на поле на 60-й минуте, но из тактических соображений был заменен Карпиным обратно спустя 23 минуты. Обухов за отведенную ему десятиминутку отметился двумя заработанными фолами.
Фото: Чемпионат, Официальный сайт ФК "Спартак", РИА Новости