Дмитрий Комбаров - о "Спартаке": наш состав сезона-2016/2017 победил бы текущий

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за "Крылья Советов", высказался о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Слежу ли за "Спартаком"? Когда получается — да, все результаты знаю. Я считаю, что "Спартаку" по силам бороться за чемпионство, сейчас нет явного лидера, который станет безоговорочно чемпионом, таких команд несколько.

Наш состав сезона-2016/2017 победил бы текущий, но не хотелось бы возвеличивать тот состав. Он был сильный, мы могли ещё один или два раза становиться чемпионами. Почему он развалился? Команда взяла вектор омоложение, не исключаю, что были финансовые вопросы", - цитирует Комбарова "Матч ТВ".

Напомним, что Дмитрий выступал за "Спартак" в период с 2010 по 2019 год. В составе московской команды защитник стал чемпионом России в сезоне-2016/2017 под руководством Массимо Карреры. Всего на счету Комбарова 226 матчей в составе красно-белых в РПЛ, в которых он забил 21 гол.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 13-и туров "Спартак" имеет в своем активе 27 очков и занимает 3-е место. 7 ноября красно-белые проведут гостевой матч против "Урала". Начало встречи - в 14:00 по Москве.

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Теги: Комбаров Спартак
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