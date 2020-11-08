Зайнутдинов: у "Ростова" слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Хороши Мамаев и Еременко

Завершаем изматывающий марафон перед перерывом на матчи сборных домашней игрой с Ростовом!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 8, 2020
? #ЦСКАростов
? #РПЛ
? 16:30 мск
? #ВЭБарена
? Матч Премьер
? https://t.co/v7srVGCCG3 pic.twitter.com/u6epAGoIiL
- Не хочу никого особо выделять. У них слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Конечно, в созидании хороши Роман Еременко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные, - передает слова Зайнутдинова пресс-служба красно-синих.
22-летний Бахтиёр Зайнутдинов перешел в ЦСКА из "Ростова" в августе этого года. Всего за желто-синих казахский полузащитник провел 35 матчей, в том числе 4 в текущем сезоне, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. За ЦСКА Зайнутдинов сыграл 12 матчей, в том числе 3 в Лиге Европы, на его счету 1 забитый мяч и 1 ассист.