Зайнутдинов: у "Ростова" слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Хороши Мамаев и Еременко

- Не хочу никого особо выделять. У них слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Конечно, в созидании хороши Роман Еременко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные, - передает слова Зайнутдинова пресс-служба красно-синих.22-летний Бахтиёр Зайнутдинов перешел в ЦСКА из "Ростова" в августе этого года. Всего за желто-синих казахский полузащитник провел 35 матчей, в том числе 4 в текущем сезоне, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. За ЦСКА Зайнутдинов сыграл 12 матчей, в том числе 3 в Лиге Европы, на его счету 1 забитый мяч и 1 ассист.