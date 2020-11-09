Депутат Госдумы считает, что по инциденту Дзюбы должны возбудить уголовное дело

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал инцидент с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: ЛДПР
Лебедев считает, что уровень защиты персональных данных в России достаточно низкий, в отличии от стран Запада.

"Поскольку все необходимые законы о защите персональной информации, уголовного и гражданского кодекса, есть в руках правоохранителей, просто надо работать. Но, учитывая тот факт, что в таких делах крайне тяжело разобраться, зачастую они предпочитают вообще не связываться с ними", - заявил Лебедев в беседе с журналистом Sport24.

Правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело, даже если сам футболист не будет писать заявление, так как есть информация, что телефон был взломан. Игорь Лебедев говорит, что это поможет наказать виновных, для предотвращения подобных случаев в дальнейшем, а также поможет восстановить имя нападающего "Зенита", если действительно был факт кражи информации.

По мнению Лебедева, серьезного влияния на рост внимания к вопросу защиты личных данных эта ситуация не повлияет.

"А вот если бы взломали мобильный телефон какого-нибудь министра или вице-премьера, думаю, завтра бы уже все правоохранительные органы страны стояли на ушах", - сказал депутат.

Также Игорь Лебедев дал совет Дзюбе, как поступить в подобной ситуации. Игрок "Зенита" должен обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

"Мы, со своей стороны, в случае поступления подобного заявления, готовы взять дело на контроль и с помощью депутатских запросов поспособствовать тому, чтобы правоохранительные органы зашевелились и приняли какие-то меры", - подытожил Лебедев.

Напомним, накануне матча 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:1), в сеть выложили видео, на котором мужчина, напоминающий форварда "Зенита" Артёма Дзюбу, занимается самоудовлетворением. В питерской команды лишили его капитанской повязки, а наставник сборной России Станислав Черчесов исключил футболиста из заявки команды на ноябрьские матчи.

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Теги: Зенит Дзюба Лебедев
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