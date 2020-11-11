Врач "Локомотива" Карлицкий: Тарасов сидел и врал на суде ради каких-то 10 тысяч евро. Неприятно

Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал о ситуации с операцией полузащитника Дмитрия Тарасова, которая стала предметом судебных разбирательств.
Фото: ФК "Рубин"
Врач "железнодорожников" Никита Карлицкий сообщил, что хотел лечить травму хавбека Дмитрия Тарасова консервативно и был против оперативного вмешательства, но полузащитник принял решение оперироваться в итальянской клинике под свою ответственность.

- Тарасов не согласился. "Я взрослый мужик и принимаю решение, что буду оперироваться. Беру ответственность на себя. Мне от клуба ничего не надо, сам всё оплачу". Я ещё раз сказал, что категорически против, но он: "Это моя жизнь, я так решил". Я ему в переписке написал: "Хорошо". В том плане, что раз так решил, то что поделать – раз ты несёшь всю ответственность и расходы, то хорошо. В том плане, что у меня не получилось тебя переубедить. А на суде уже пошло, что ему никто ни разу не объяснил, что его все бросили, он сам себя спасал, а разговора про реабилитацию будто и не было. Хотя я два дня ему это предлагал и клуб оплачивал бы и перелёты, и проживание. Мы были готовы помогать, а на суде звучит вот такое. Самое смешное, что человек сидит и врёт ради каких-то 10 тысяч евро. Неприятно, - цитирует Карлицкого "Чемпионат".

33-летний экс-полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов провел в составе "железнодорожников" девять с половиной лет - с января 2010 года по июль 2019 года. За это время опорный хавбек сыграл за красно-зеленых 188 матчей, в которых забил 12 голов, отдал 10 результативных передач, получил 53 желтые карточки и был 8 раз удален с поля, в том числе дважды через прямую красную карточку. Летом 2019 года Тарасов покинул "Локомотив" и вскоре подал на клуб в суд с требованием оплатить ему операцию, которую он сделал для лечения травмы, полученной в ходе выступления за "железнодорожников". Суд принял сторону футболиста. В феврале 2020 года Тарасов в статусе свободного агента подписал контракт с казанским "Рубином", за который и выступает в настоящее время.

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Теги: Локомотив Тарасов
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