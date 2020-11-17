— Мы искали футболиста в группу атаки. Лука уже играл в Туле, причем успешно. Поэтому когда появилась возможность арендовать его у "Локомотива", воспользовались этим вариантом. Он много пропустил из травмы, сейчас вновь обретает уверенность и форму. Рассчитываем, что Джорджевич нам поможет, — рассказал Аджоев в интервью Sport24.
26-летний Джорджевич арендован тульским клубом у "Локомотива" на год. В нынешнем сезоне футболист провёл четыре матча в Тинькофф Российской Премьер-лиги, забил гол и отдал голевую передачу.
Черногорский футболист ранее выступал за тульскую команду на правах аренды с лета 2017 по лето 2019 года, находясь тогда в питерском "Зените".
Аджоев: рассчитываем, что Джорджевич нам поможет
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказал мнение о форварде команды Луке Джорджевиче.
Фото: ФК "Локомотив"
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