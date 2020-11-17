Ранее сообщалось, что Дворкович сменит Анатолия Мещерякова на посту председателя совета директоров "Локомотива". Ожидается, что Мещеряков уйдёт из РЖД, а вместе с этим покинет московский клуб.
Сам Мещеряков говорил, что никуда не собирается уходить из клуба.
"Хватит распускать слухи", - цитирует Дворковича "Чемпионат".
Дворкович отреагировал на слухи о назначении в "Локомотив"
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович дал понять, что не планирует занимать руководящую должность в "Локомотиве".
Фото: ТАСС
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