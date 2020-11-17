По словам Воронина, он хотел поработать в сборной, но ему так и не нашли места. При этом главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обещал Воронину, что ему подыщут место.
"Был разговор насчёт сборной Украины. Очень этого ждал и надеялся вернуться. После ухода Рауля Рианчо в "Спартак" в 2018 году место освободилось. И на него взяли Сашу Шовковского. На этом всё закончилось, иллюзии растворились", — цитирует Воронина "Чемпионат".
Воронин: очень надеялся поработать в сборной Украины, но на свободное место взяли Шовковского
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, работающий в тренерском штабе московского "Динамо", рассказал, как его не взяли в национальную команду.
Фото: Goal
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