"Плевать на "Зенит"? В команде остались ребята, с которыми у меня хорошие отношения, с тренерским штабом у меня хорошие отношения. Я не могу сказать, что мне плевать на "Зенит", но обыграть будет приятно", - сказал Кокорин в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
В текущем сезоне РПЛ 29-летний Кокорин в составе "Спартака" провел 7 матчей и забил 1 мяч.
Кокорин: не могу сказать, что мне плевать на "Зенит", но обыграть будет приятно
Фото: ФК "Спартак"
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