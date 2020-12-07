"Комличенко зарекомендовал себя в Чехии как бомбардир, как нападающий штрафной, готовый принимать мяч, делать скидки и т. д. Вернувшись в Россию, он сначала демонстрировал игру, которую от него ожидали, а сейчас делает это только время от времени. Готов предположить, что, наверное, это связано с тем, что он весьма доволен жизнью на новом большом окладе в Москве. Надеюсь, что это временно", - заявил Уткин.
Николай Комличенко перешел в "Динамо" из чешской "Млады Болеслав" в январе 2020 года. В составе "бело-голубых" в этом сезоне Комличенко провел 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал две результативные передачи.
"Динамо" после 17-ти туров занимает 4-е место в таблице РПЛ. У москвичей 30 очков в активе. В последнем матче в чемпионате России "Динамо" обыграло "Арсенал" (1:0). Следующий матч у команды Шварца против "Зенита" в Санкт-Петербурге 12 декабря.
Источник: Sport24
Уткин: сейчас Комличенко время от времени демонстрирует игру, которую от него ожидали
Спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о нападающем московского "Динамо" Николае Комличенко.
Фото: Матч ТВ
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