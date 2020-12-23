По данным источника, годовой оклад сербского специалиста составляет около 700 тысяч евро.
Напомним, что Николич возглавил "Локомотив" 14 мая 2020 года. Под руководством 41-летнего тренера "железнодорожники" после 19-и туров РПЛ занимают 8-е место, набрав 28 очков. В группе Лиги чемпионов с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом" красно-зеленые заняли последнее место.
Источник: РБ-Спорт
Николич получит неустойку в размере годовой зарплаты в случае увольнения из "Локомотива"
"Локомотив" в случае увольнения главного тренера Марко Николича должен будет выплатить ему неустойку в размере годовой зарплаты.
Фото: ФК "Локомотив"
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