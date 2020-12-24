"Нападающий опять нужен, к Зе Луишу есть вопросы. Травм много. Центральных защитников нужно менять — когда кто-то получает повреждение, выходит юный игрок на замену и проваливает матч.
Так что, на мой взгляд, и оборонительную линию, и нападение необходимо укреплять", - сказал Сенников.
"Локомотив" по итогам 19-и туров занимает 8-е место в Российской Премьер-Лиге, имея в своем активе 28 очков. В Лиге чемпионов "железнодорожники" заняли последнее место в группе с мюнхенской "Баварией", мадридским "Атлетико" и "Ред Буллом" из Зальцбурга.
Напомним, что недавно команду покинули генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. На их место пришли Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.
Источник: "Известия"
Сенников: атаку и оборону "Локо" необходимо укреплять
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением о том, какие позиции нужно усилить клубу в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
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