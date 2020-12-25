Нигматуллин: хотелось бы, чтобы Семин вернулся в "Локомотив"

Экс-вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин рассказал, что был бы не против возвращения в московскую команду Юрия Семина.
Фото: "Getty Images"
"Мне бы хотелось, чтобы Юрий Семин вернулся в "Локомотив". Но, если я правильно понимаю, сейчас его не позовут. Если бы пришло руководство с локомотивским прошлым, наверное, они обратились бы к услугам Юрия Павловича. Но увы", - сказал Нигматуллин.

Напомним, на неделе произошли перестановки в руководстве "Локомотива". Генеральным директором команды стал Владимир Леонченко. Он сменил на этом посту Василия Кикнадзе, занимавший эту позицию на протяжении двух лет.

Пост председателя совета директоров занял Александр Плутник. До него эту должность занимал Анатолий Мещеряков.

Юрий Семин несколько раз становился главным тренером "Локомотива". В 2018 году он привел московскую команду к чемпионскому титулу.

Источник: Чемпионат

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Теги: Нигматуллин Локомотив Семин
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