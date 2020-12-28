- У меня к Дмитрию Анатольевичу вообще никаких вопросов. Наоборот, благодарен ему за то, что прямо, по-мужски сказал: "Дим, пойми, к тебе никаких претензий. Но тут дело принципа". Оказалось, генеральный пригласил меня без его ведома. А я оказался камнем преткновения. Такая вот история, не совсем про футбол. Я поблагодарил Дмитрия Анатольевича за честность и искренность. Разбираться в этой "Санта-Барбаре" мне совершенно не хотелось. Футболистом "Енисея" я пробыл около месяца, до Красноярска даже не доехал, - приводит слова Тихого "Чемпионат".
Центральный защитник "Химок" Дмитрий Тихий 18 января 2019 года перешел в игравший в том сезоне в Российской премьер-лиге красноярский "Енисей" из "Томи", выступавшей в Футбольной национальной лиге, в качестве свободного агента. После месяца тренировок на сборах в составе красноярцев футболист покинул клуб, перейдя в игравшие в том году в ФНЛ "Химки" за трансферную компенсацию в размере 13 тысяч евро. За команду из Московской области Тихий провел 63 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.
Капитан "Химок" Тихий - о "Енисее": спасибо Аленичеву за честность. До Красноярска я даже не доехал
Центральный защитник и капитан "Химок" Дмитрий Тихий рассказал о своем пребывании в составе красноярского "Енисея", которое продлилось один месяц, и об отношении к Дмитрию Аленичеву.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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