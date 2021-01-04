Романцев: "Зенит" просто стер "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о проблемах красно-белых в матче 19 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
"Зенит" просто стер "Спартак", превзойдя его во всех компонентах. Сколько шло разговоров про перебор в "Спартаке" нападающих. Но в этой встрече, если посчитать удары по воротам соперника, Ларссона с Понсе на поле как будто и не было. Не могу себе представить, чтобы так беспомощно когда-нибудь выглядел всегда заряженный на удар Володя Бесчастных. И даже окажись здоровыми Соболев с Кокориным, по такой игре они вряд ли что-то могли бы изменить. А появление в атаке защитника Кутепова было воспринято как крик души", - сказал Романцев.

Поединок "Зенит" - "Спартак" завершился поражением московской команды со счетом 3:1. После игры главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце сезона.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. "Спартак" расположился на третьей строчке, имея в своем активе 35 очков.

После зимнего перерыва "Спартак" возобновит сезон в РПЛ матчем с "Рубином". Поединок запланирован на 28 февраля.

Во время тренерской карьеры 67-летний Романцев во главе "Спартака" восемь раз становился чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны.

Источник: "СЭ"

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Теги: Зенит Романцев Спартак
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