"Зенит" просто стер "Спартак", превзойдя его во всех компонентах. Сколько шло разговоров про перебор в "Спартаке" нападающих. Но в этой встрече, если посчитать удары по воротам соперника, Ларссона с Понсе на поле как будто и не было. Не могу себе представить, чтобы так беспомощно когда-нибудь выглядел всегда заряженный на удар Володя Бесчастных. И даже окажись здоровыми Соболев с Кокориным, по такой игре они вряд ли что-то могли бы изменить. А появление в атаке защитника Кутепова было воспринято как крик души", - сказал Романцев.
Поединок "Зенит" - "Спартак" завершился поражением московской команды со счетом 3:1. После игры главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце сезона.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. "Спартак" расположился на третьей строчке, имея в своем активе 35 очков.
После зимнего перерыва "Спартак" возобновит сезон в РПЛ матчем с "Рубином". Поединок запланирован на 28 февраля.
Во время тренерской карьеры 67-летний Романцев во главе "Спартака" восемь раз становился чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны.
Источник: "СЭ"
Романцев: "Зенит" просто стер "Спартак"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о проблемах красно-белых в матче 19 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!