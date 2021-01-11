То, что Миладинович получит российский паспорт в 2021 году, это хорошо. Но принять российское футбольное гражданство он сможет только после того, как проживет не менее 5 лет на территории РФ. Пока он в нашей стране с лета 2018 года, то есть всего 2,5 года. Полагаю, что других оснований у него нет, хотя точно такие данные мне не известны", - сказал Шаронов.
Напомним, игрок "Сочи" Иван Миладинович заявил, что планирует получить российский паспорт в 2021 году. Сербский футболист хочет попасть в состав национальной команды России.
Иван Миладинович перешел в состав сочинской команды в 2018 году. В текущем сезоне у него 17 матчей и один забитый гол. В официальных матчах за сборную Сербии Миладинович не выступал.
"Сочи" по итогам первой половины сезона занимает 4-е место, набрав в 19-ти матчах 33 очка.
Источник: Sport24
Спортивный юрист: Миладинович сможет принять российское футбольное гражданство в 2023 году
Спортивный юрист Сергей Шаронов прокомментировал возможность защитника "Сочи" Ивана Миладиновича заиграть в составе сборной России.
Фото: "Сочи"
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